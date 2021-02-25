Вакцинация против коронавируса начнется сегодня по всей Украине, - Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко UA: Украинское радио

По его словам, вакцина уже доставлена на все региональные склады

В четверг, 25 февраля, во всех областях Украины начнется вакцинация против коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

"Сегодня вакцинация против COVID-19 начнется во всех областях страны. Вакцина уже доставлена на все региональные склады", - написал Ляшко.

В частности, первые прививки получат в Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Ровенской, Волынской, Кировоградской областях и городе Киеве.

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Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что за первый день кампании вакцинации от коронавируса COVID-19 прививки первой дозой получили 159 человек.

А уже сегодня, 25 февраля, в Киеве и Львове украинцы начали получать первые прививки против коронавирусной инфекции. Так, в Киеве одним из первых вакцинировался заведующий отделением Александровской клинической больницы.

Впоследствии главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что первые вакцинированные в Украине от COVID-19 медработники чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу.