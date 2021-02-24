Вакцинация CoviShield: Сделает ли Зеленский прививку индийской вакциной

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

В ОП не дали однозначного ответа

Пока не определено, будет ли президент Владимир Зеленский привит от коронавируса прибывшей в Украину вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield) от компании-производителя Serum Institute (Индия) или другой. Об этом "Українським новинам" сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент указывал, что будет вакцинироваться как Верховный Главнокомандующий вместе с военными", – сказала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыли первые 500 тыс. доз указанной вакцины, последующие партии запланировано поставлять ориентировочно через каждые 7-10 дней.

Вакцинация стартует сегодня, 24 февраля, в Киеве и 6 областях: Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Винницкой.

В первую очередь будут вакцинированы врачи, которые работают с больными коронавирусом, для чего, по словам Зеленского, потребуется немного более 100 тысяч доз.

На втором этапе первой части вакцинации запланировано привить военнослужащих.

"Президент будет вакцинирован той же вакциной, которую получат и военные", – подчеркнула Мендель.

При этом, будет ли это вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) или на то время другая, пока неизвестно.

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Как сообщалось ранее, возможно, в начале марта будет поставка в Украину вакцины компании Pfizer по механизму глобальной инициативы COVAX.

Напомним, президент Зеленский в числе людей, которые уже перенесли коронавирус. Он выздоровел от недуга в конце ноября 2020 года.

Ранее Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала прививать от коронавируса людей, переболевших менее, чем полгода назад, в первую очередь.

В то же время, согласно соцопросам, более половины украинцев не согласны вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно.