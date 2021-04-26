Вакцинации нет, а деньги на вакцины закатали в асфальт. Украинцы оценили усилия власти по борьбе с коронавирусом

Складывается впечатление, что власть и простые люди живут в совершенно параллельных реальностях. Ведь чиновники на камеру рассказывают о том, что усилия по борьбе с коронавирусом увенчиваются успехом, и третья волна заболеваемости успешно преодолена, встречают самолеты с вакцинами, отменяют красные зоны карантина. В это же время простые люди возмущаются тем, что происходит в больницах, где и персонал, и пациенты в буквальном смысле, задыхаются от нехватки препаратов, койкомест и рук для того, чтобы бороться с коронавирусом. Наши сограждане возмущены, и уверены, что усилий, которые прикладывает власть для борьбы с коронавирусом - недостаточно. Своим мнением они поделились в передаче "Чуємо кожного".

"Ничего власть правильно не делает. Вакцина закупается непрозрачно, вакцины нет, а деньги на нее куда дели? В асфальт закатали! О людях же никто не думает", - возмущается киевлянин.

"Во-первых, надо, чтобы своя вакцина была, а не тратить огромные средства, исследовать, и усиленными темпами вакцинировать всех", - уверена столичная пенсионерка.

"Вакцины привезли мало. В европейских странах вакцинировно более половину населения. А у нас очень мало", - сокрушается львовянин.

"Я оцениваю отрицательно усилия власти по борьбе с коронавирусом. То, что происходит в больницах - я даже боюсь говорить. Я немного знаю, что там происходит - и это очень страшно", - говорит харьковчанка.