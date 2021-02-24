Украина примет участие в испытаниях новой вакцины в форме спрея, - Степанов
Глава Минздрава отметил, что испытания планируют завершить в сентябре-октябре
Украина официально согласилась принять участие в клинических испытаниях индийского спрея против коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.
"Пришли к согласию на участие в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель", - сказал Степанов.
По словам министра, это новый препарат индийской компании, который уже выходит на первый этап испытаний, отметив, что вторую и третью стадию могут провести в Украине.
В то же время глава Минздрава отметил, что испытания планируют завершить в сентябре-октябре.
"Если мы будем проводить часть клинических испытаний в Украине, то это нам даст приоритетный доступ к этой вакцины в случае доказательства эффективности", - добавил Степанов.
К слову, ранее президент Владимир Зеленский выступал против участия украинцев в испытании вакцин. К примеру, вот так он объяснил отказ Украины от российской вакцины "Спутник V": "Я считаю, что граждане Украины - это граждане, это люди и точно, простите за сравнение, не кролики. И экспериментировать на них мы не имеем права...".
Напомним, накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине 24 февраля начнется вакцинация населения от коронавируса. Первой на очереди Житомирская область.