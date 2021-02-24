Украина примет участие в испытаниях новой вакцины в форме спрея, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов Википедия

Глава Минздрава отметил, что испытания планируют завершить в сентябре-октябре

Украина официально согласилась принять участие в клинических испытаниях индийского спрея против коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Пришли к согласию на участие в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель", - сказал Степанов.

По словам министра, это новый препарат индийской компании, который уже выходит на первый этап испытаний, отметив, что вторую и третью стадию могут провести в Украине.

В то же время глава Минздрава отметил, что испытания планируют завершить в сентябре-октябре.

"Если мы будем проводить часть клинических испытаний в Украине, то это нам даст приоритетный доступ к этой вакцины в случае доказательства эффективности", - добавил Степанов.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский выступал против участия украинцев в испытании вакцин. К примеру, вот так он объяснил отказ Украины от российской вакцины "Спутник V": "Я считаю, что граждане Украины - это граждане, это люди и точно, простите за сравнение, не кролики. И экспериментировать на них мы не имеем права...".

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Напомним, накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине 24 февраля начнется вакцинация населения от коронавируса. Первой на очереди Житомирская область.