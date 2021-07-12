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Вакцина Pfizer стала общедоступной в центрах массовой COVID-вакцинации

Вакцина от коронавируса Pfizer Фото из открытых источников

Это стало возможным из-за того, что Украина планирует получить около 1 млн доз этого препарата до конца июля

В Украине вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech теперь будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
 
"Украина ожидает получить около 1 млн доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech от COVID-19 до конца июля, поэтому эту вакцину сделали доступной для широкой общественности", - отмечается в сообщении.
 
 
Напомним, сейчас в стране ежедневно работает до 2 тыс. пунктов прививок, где до сих пор использовали вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech, которую поставляют в однодозных флаконах и которая не требует сверхнизких температур хранения, что делает ее удобной для использования в таких пунктах.
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