Вакцина Pfizer ожидается в Украине на следующей неделе, - Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко UA: Украинское радио

Первые дозы получат работники и жители домов престарелых

В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что первые поставки вакцины Pfizer в рамках COVAX прибудут в Украину на следующей неделе. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, дата поставок преперата может меняться.

"Мы рассчитываем на то, что самолет с вакциной прилетит в Украину 14 апреля. Этот самолет задрафтован Юнисефом. Но самолет пока еще не взлетел. Поэтому может быть, что 14 числа он не приземлится в Украине. По каким причинам - это зависит не от меня", - отметил Ляшко.

При этом главсанврач добавил, что Украина ожидает 117 тысяч доз. Ими будут вакцинировать персонал и жителей домов престарелых.

"Эти интернаты - это еще первый этап, который мы рассчитывали начать еще в феврале. Но так как уже было предусмотрено логистическое планирование и чтобы не менять наши наработанные алгоритмы, мы решили вернуться к этой группе людей с этой же вакциной", - пояснил специалист.

Кроме этого, Ляшко отметил, что дальше прививку препаратом от Pfizer получат сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы.

Ранее сообщалось, что Украина заключила контракт с корпорацией Pfizer на 10 миллионов доз вакцины против коронавируса. Отмечалось, что первые партии вакцины будут поставлены в Украину в ближайшие месяцы, а все 10 млн доз – в течение 2021 года.