live
Новости » Общество Читати новину українською

Вакцина Pfizer ожидается в Украине на следующей неделе, - Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко UA: Украинское радио

Первые дозы получат работники и жители домов престарелых

В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что первые поставки вакцины Pfizer в рамках COVAX прибудут в Украину на следующей неделе. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.  

По его словам, дата поставок преперата может меняться. 

"Мы рассчитываем на то, что самолет с вакциной прилетит в Украину 14 апреля. Этот самолет задрафтован Юнисефом. Но самолет пока еще не взлетел. Поэтому может быть, что 14 числа он не приземлится в Украине. По каким причинам - это зависит не от меня", - отметил Ляшко. 

При этом главсанврач добавил, что Украина ожидает 117 тысяч доз. Ими будут вакцинировать персонал и жителей домов престарелых. 

"Эти интернаты - это еще первый этап, который мы рассчитывали начать еще в феврале. Но так как уже было предусмотрено логистическое планирование и чтобы не менять наши наработанные алгоритмы, мы решили вернуться к этой группе людей с этой же вакциной", - пояснил специалист. 

Кроме этого, Ляшко отметил, что дальше прививку препаратом от Pfizer получат сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы.

Новости по теме: Уровень госпитализаций COVID-больных остается превышенным в 19 областях, - Минздрав

Ранее сообщалось, что Украина заключила контракт с корпорацией Pfizer на 10 миллионов доз вакцины против коронавируса. Отмечалось, что первые партии вакцины будут поставлены в Украину в ближайшие месяцы, а все 10 млн доз – в течение 2021 года.

 

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Эскалация конфликта на Донбассе |
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Украину