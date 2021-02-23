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Вакцина CoviShield зарегистрирована в Украине с нарушением постановления Кабмина, - эксперт

Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании India.com

Минздрав 16 февраля подогнал нормативно-правовую базу так, чтобы вакцина CoviShield прошла сертификацию

Министерство здравоохранения изменило нормативно-правовую базу, чтобы зарегистрировать вакцину индийского производства CoviShield, чем нарушило постановление Кабинета министров. Об этом сообщил председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко в Facebook.

"Сегодня Минздрав Украины зарегистрировал вакцину CoviShield производства индийского Института сывороток с нарушением Постановления КМУ № 902 от 14.09.2005 года", - написал Кравченко.

По его словам, Минздрав 16 февраля подогнал нормативно-правовую базу так, чтобы вакцина CoviShield прошла сертификацию. 

Для этого он пренебрег выводами инспекторов ГП "Украинский институт фармацевтического качества" Гослекслужбы Украины, которые выявили недостатки производства индийского Института сывороток.

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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцина CoviShield является одной из лучших вакцин на рынке.

К слову, вакцина CoviShield - это версия британской AstraZeneca для бедных стран, и именно ее везут в Украину.

При этом следует отметить, что Украина является единственной европейской страной, которая закупила вакцину CoviShield в Индии. При этом Бутан, Бангладеш, Мальдивы, Сейшельские острова, Мьянма и Непал получили этот препарат бесплатно.

Средняя эффективность CoviShield составляет 70%.

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