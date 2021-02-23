Вакцина CoviShield зарегистрирована в Украине с нарушением постановления Кабмина, - эксперт

Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании India.com

Минздрав 16 февраля подогнал нормативно-правовую базу так, чтобы вакцина CoviShield прошла сертификацию

Министерство здравоохранения изменило нормативно-правовую базу, чтобы зарегистрировать вакцину индийского производства CoviShield, чем нарушило постановление Кабинета министров. Об этом сообщил председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко в Facebook.

"Сегодня Минздрав Украины зарегистрировал вакцину CoviShield производства индийского Института сывороток с нарушением Постановления КМУ № 902 от 14.09.2005 года", - написал Кравченко.

По его словам, Минздрав 16 февраля подогнал нормативно-правовую базу так, чтобы вакцина CoviShield прошла сертификацию.

Для этого он пренебрег выводами инспекторов ГП "Украинский институт фармацевтического качества" Гослекслужбы Украины, которые выявили недостатки производства индийского Института сывороток.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцина CoviShield является одной из лучших вакцин на рынке.

К слову, вакцина CoviShield - это версия британской AstraZeneca для бедных стран, и именно ее везут в Украину.

При этом следует отметить, что Украина является единственной европейской страной, которая закупила вакцину CoviShield в Индии. При этом Бутан, Бангладеш, Мальдивы, Сейшельские острова, Мьянма и Непал получили этот препарат бесплатно.

Средняя эффективность CoviShield составляет 70%.