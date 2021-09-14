Вакцина AstraZeneca в Украине может испортиться уже осенью: Что известно

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Эксперты отмечают, что темпы ее использования нужно увеличивать

Вакцина AstraZeneca в Украине может испортиться, поскольку осенью истекает срок ее годности. Об этом сообщает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Как отмечается, начиная с августа в Украину поставила более 3 млн доз вакцины AstraZeneca, препарат поступал из разных государств как гумпомощь.

"Эту вакцину Украина получила с довольно неплохим сроком годности - конец октября и конец ноября. Когда она поступала в Украину, практически вся имеющаяся вакцина была использована", - отметил Ганиченко.

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Известно, что сейчас в сутки делают лишь 10 тыс. прививок вакциной AstraZeneca и если такие темпы сохранятся, то "с каждым днем увеличивается риск того, что вакцина не будет использована полностью".

"Есть большой риск, что вакцина испортится. Риск увеличивается с каждым днем. Во избежание порчи вакцины необходимо увеличивать ее темпы использования в 5 раз", - добавил руководитель Центра экономики здравоохранения.

Кроме того, он подчеркнул, что решение по вакцине AstraZeneca нужно принимать уже сейчас и предложил такие возможные варианты:

передача вакцины другим странам, которые в ней нуждаются,

общее увеличение объемов вакцинации,

увеличение объемов вакцинации именно вакциной AstraZeneca: микс (первая доза - AstraZeneca, вторая - Pfizer или Moderna; первая доза - Sinovac, вторая - AstraZeneca), бустерная доза - AstraZeneca, или же частичное ограничение других вакцин.

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Напомним, в конце августа Польша предоставила Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19, в том числе 650 тыс. доз вакцины AstraZeneca.