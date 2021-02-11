Вакцина AstraZeneca может прибыть в Украину первой, – Ляшко
В частности, на следующей неделе ожидается поставка двух препаратов
Главный государственный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что первой в Украину может быть доставлена вакцина против коронавируса AstraZeneca, которую закупили за бюджетные деньги. Об этом он рассказал в эфире "Право на власть".
"Ждем вакцину Pfizer. Но первой может быть и вакцина AstraZeneca, которую закупили за бюджетные деньги. Сейчас два продукта ждем на следующей неделе", – отметил Ляшко.
Кроме того известно, что Украина согласовала контрактную поставку 12 миллионов доз вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Препараты будут доставлены из Индии, где их производят на мощностях Serum Institute.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что со следующего понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19, после чего начнется вакцинация.