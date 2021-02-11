Вакцина AstraZeneca может прибыть в Украину первой, – Ляшко

В частности, на следующей неделе ожидается поставка двух препаратов

Главный государственный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что первой в Украину может быть доставлена вакцина против коронавируса AstraZeneca, которую закупили за бюджетные деньги. Об этом он рассказал в эфире "Право на власть" .

"Ждем вакцину Pfizer. Но первой может быть и вакцина AstraZeneca, которую закупили за бюджетные деньги. Сейчас два продукта ждем на следующей неделе", – отметил Ляшко.

Кроме того известно, что Украина согласовала контрактную поставку 12 миллионов доз вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Препараты будут доставлены из Индии, где их производят на мощностях Serum Institute.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что со следующего понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19, после чего начнется вакцинация.