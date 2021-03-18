Вакцина AstraZeneca безопасна: Европейский регулятор сделал заявление

Сгущение крови и зафиксированные случаи тромбоэмболии не связаны с применением COVID-вакцины AstraZeneca

Как отмечается, специалисты ЕМА пришли к выводу, что сгущение крови и зафиксированные случаи тромбоэмболии не связаны с применением вакцины AstraZeneca, которая является безопасной для использования и эффективной против коронавирусной инфекции.

"Наш экспертный комитет по безопасности медикаментов, фармакологии и оценки рисков сделал выводы по итогам обзора случаев образования тромбов в крови людей, которые были вакцинированы AstraZeneca, вакциной против COVID-19. Комитет пришел к четкому научному выводу – это безопасная и эффективная вакцина. Она позволяет защитить людей от COVID-19 со снижением риска смертельных случаев или госпитализаций", - заявила исполнительный директор ЕМА Эмер Кук во время пресс-конференции.

По ее словам, еще одним выводом Комитета является то, что упомянутая вакцина не связана с увеличением общего риска случаев тромбоэмболии или образования тромбов.

В ходе расследования специалисты выявили исключительные, но очень серьезные случаи расстройств, связанных с тромбозами.

"На основе имеющихся данных и по результатам углубленного анализа этих случаев, клинических и других таких докладов мы все еще не можем исключить связь этих случаев с применением вакцин. Между тем, Комитет рекомендует повысить осведомленность об этих вероятных рисках..., повысить внимание к этим возможным рискам, и предоставить соответствующую информацию медицинским специалистам и людям, которые привлечены к вакцинации, чтобы помочь своевременно выявлять и устранять любые побочные эффекты", - добавила Кук.

Научные выводы, которые были приняты ЕМА, предоставляют странам ту информацию, в которой они нуждаются, чтобы сделать сознательное решение относительно дальнейшего использования вакцины AstraZeneca в национальных кампаниях вакцинации.

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Напомним, ранее власти Австрии остановили вакцинацию против коронавируса одной из партий препарата AstraZeneca, после того, как женщина умерла после прививки, а вторая получила осложнение - у нее развилась тромбоэмболия легочной артерии.

11 марта, Дания прекратила вакцинацию от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после прививки.

А на следующий день, 12 марта, правительство Таиланда приостановило вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca из-за сообщений об образовании тромбов после прививки в других странах.

Кроме того, в Нидерландах обнаружили 10 случаев существенных побочных реакций на вакцину от коронавируса разработки AstraZeneca. Во всех этих случаях побочных эффектов фиксируют образование тромбов и эмболию.

Позже стало известно, что власти Италии, Германии и Франции также временно приостанавливают вакцинацию от коронавируса COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за обеспокоенности относительно его тяжелых побочных эффектов.

16 марта, еще пять стран Евросоюза – Испания, Португалия, Кипр, Словения, и Латвия – присоединились к временному отказу от использования антикоронавирусной вакцины AstraZeneca во время иммунизации населения. Причина такого решения носит предупредительный характер, и препарат может быть снова разрешен после оценки его безопасности и рисков.