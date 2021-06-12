live
Новости » Общество Читати новину українською

Вакарчук объявил о разводе с женой

Святослав Вакарчук Фото из открытых источников

Однако, унини не уточнил

Лидер группы "Океан Эльзы" и бывший народный депутат Святослав Вакарчук заявил, что разводится со своей гражданской женой Лялей Фонаревой после более 20 лет вместе. Об этом он написал в Facebook.

"Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашим с Лялей личным делом", - отметил Вакарчук.

Музыкант отметил, что решил рассказать об этом, чтобы защитить свою семью и друзей от лишних вопросов и неудобств. Вакарчук добавил, что он и его жена всегда были и останутся близкими.

Новости по теме: Три квартиры и особняк: В сети показали недвижимость Вакарчука

Напомним, в июне 2020 года Вакарчук заявил, что решил сложить депутатский мандат и оставить Верховную Раду.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Обыски в больницах "Укрзалізниці" и резолюция ЕС по Беларуси: Главное на утро 11 июня Миллиард деревьев за три года: Что стоит знать об анонсированном Зеленским проекте "Зеленая страна" Украина в зеленой зоне карантина, вероятное требование репарации от РФ и визит Байдена в Европу: Главное на утро 10 июня Массовое отравление в детском санатории, показания очевидцев по делу МН17 и пощечина Макрону: Главное на утро 9 июня

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект