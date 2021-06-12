Вакарчук объявил о разводе с женой

Святослав Вакарчук Фото из открытых источников

Однако, унини не уточнил

Лидер группы "Океан Эльзы" и бывший народный депутат Святослав Вакарчук заявил, что разводится со своей гражданской женой Лялей Фонаревой после более 20 лет вместе. Об этом он написал в Facebook.

"Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашим с Лялей личным делом", - отметил Вакарчук.

Музыкант отметил, что решил рассказать об этом, чтобы защитить свою семью и друзей от лишних вопросов и неудобств. Вакарчук добавил, что он и его жена всегда были и останутся близкими.

Новости по теме: Три квартиры и особняк: В сети показали недвижимость Вакарчука

Напомним, в июне 2020 года Вакарчук заявил, что решил сложить депутатский мандат и оставить Верховную Раду.