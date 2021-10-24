В желтой зоне карантинных ограничений остаются четыре области, - Минздрав

К оранжевой зоне относятся город Киев и 14 областей

Отмечается, что в желтой зоне сейчас находятся Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.

К оранжевой зоны относятся город Киев и 14 областей:

Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская.

В красной зоне находятся 6 областей:

Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская.

Минздрав

Новости по теме: В Украине еще две области переходят в красную зону карантина

Напомним, ранее мы писали, что в желтой зоне карантинных ограничений по состоянию на субботу, 23 октября, осталось лишь четыре области. Остальные перешли к оранжевой или красной зон. Киевская область перешла из желтой в оранжевую зону.