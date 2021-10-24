В желтой зоне карантинных ограничений остаются четыре области, - Минздрав
К оранжевой зоне относятся город Киев и 14 областей
Министерство здравоохранения обновило карту зон адаптивного карантина в Украине. По состоянию на сегодня, 24 октября, в желтой зоне остается лишь четыре области. Об этом свидетельствуют обнародованные данные МОЗ.
Отмечается, что в желтой зоне сейчас находятся Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.
К оранжевой зоны относятся город Киев и 14 областей:
Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская.
В красной зоне находятся 6 областей:
Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская.
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Напомним, ранее мы писали, что в желтой зоне карантинных ограничений по состоянию на субботу, 23 октября, осталось лишь четыре области. Остальные перешли к оранжевой или красной зон. Киевская область перешла из желтой в оранжевую зону.