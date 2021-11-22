В заповеднике "Тузловские лиманы" из-за шторма на берег выбросило миллион медуз

При этом, в некоторых местах исчезли широкие пляжи

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" Одесской области на берег выбросило один миллион медуз в результате шторма. Об этом сообщил сотрудник заповедника Иван Русев в Facebook.

По его словам, недавно в Черном море был мощный шторм, не характерный для данной местности.

Так, в результате стихийного бедствия, кардинально изменилась береговая зона песчаной пересыпи в нацпарке. Также в некоторых местах исчезли широкие пляжи, сформировались новые участки пляжной зоны.

"Море собрало и выбросило на пересыпь немало мусора, который сотрудникам нацпарка придется убирать. А наиболее ярким проявлением шторма было то, что вдоль всей береговой линии моря, в пределах нацпарка, выбросило около миллиона медуз-корнерооів", - пояснил Русєв.

В то же время он добавил, что медузы, как правило, не вовлечены в пищевые цепи природных экосистем моря и их, за редким исключением поедания шакалами или воронами, никто из представителей фауны не рассматривает как корм.

"Но волновые процессы моря скоро превратят их в биологическую пыль, которая и будет вовлечена в пищевую цепь морских и лиманных экосистем", - подчеркнул специалист.

Напомним, что вчера в Украине было объявлено штормовое предупреждение.

В частности в большинстве регионов прогнозировались порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).