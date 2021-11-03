В Запорожской области COVID-больницы заполнены на 83%

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В регионе всего 23 медучреждения принимают больных коронавирусом

В Запорожской области больницы, которые принимают больных COVID-19 загружены на 83%. Всего в регионе 23 таких медучреждения. Об этом свидетельствуют данные Системы здравоохранения Украины.

Как отмечается, по состоянию на 3 ноября больницы Запорожской области, в которых открыты отделения для больных COVID-19, загружены на 83% (занято 2687 из 3228). Четыре отделения загружены на 100%, еще девять – на более 90%. Запорожский областной перинатальный центр загружен на 88%, Запорожская городская детская больница – 24%, а Запорожский роддом №4 – 21%.

По словам главы Запорожской ОГА Александра Старуха, сейчас главной задачей для областной власти является обеспеченность больниц медицинским кислородом.

"Наша цель – обеспеченность кислородом на 100%. Задача, чтобы в каждой больнице была кислородная станция. Область получила от государства субвенцию – 16 млн гривен – на кислородные станции. До конца года мы построим станции в запорожских больницах №№6,9 и в больнице Мелитополя – именно на эти учреждения больше всего нагрузки", – отметил он.

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Напомним, что ранее в Запорожье состоялась акция протеста против вакцинации от коронавируса. На акции произошли столкновения с правоохранителями, которые переросли в задержание нескольких участников.

При этом, во время задержания один из участников акции упал на землю, после чего полицейские оказали ему первую неотложную медицинскую помощь и вызвали скорую. Медики по прибытию забрали пострадавшего в больницу, чтобы диагностировать полученные травмы.