В Запорожье завтра ограничат работу общественного транспорта

Общественный транспорт будет перевозить пассажиров только с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00

"Общественный транспорт будет перевозить пассажиров только с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00 исключительно по количеству мест для сидения и в масках. Контроль за этим усилен. Как будет работать транспорт в выходные, сообщим дополнительно - все будет зависеть от ситуации с распространением COVID - 19", - отметил он.

Также мэр добавил, что в городе все летние площадки заведений общественного питания и аттракционы закрыты для посетителей.

"Ситуация с распространением коронавируса в городе критическая – 300-400 новых больных ежесуточно, почти 1000 человек умерли. Медики в аврале - ежедневно 200 госпитализаций. Больницы могут принять исключительно пациентов с тяжелым течением болезни", - заявил Буряк.

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Напомним, в Киеве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 5 апреля общественный транспорт работает по специальным пропускам, которые выдаются только работникам предприятий критической инфраструктуры. Кроме того, с понедельника закрыты все школы и детские сады.