В Запорожье в ТРЦ всех желающих прививают вакциной Pfizer

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Повторную прививку будут делать через 21 день

В Запорожье в ТРЦ "CITY MALL" открылся центр массовой вакцинации против коронавирус, где все желающие могут сделать прививку вакциной Pfizer. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заместителя директора центра первичной медико-санитарной помощи Наталью Гришину.

"Нашими бригадами организована вакцинация против коронавируса. Проводится вакциной Pfizer. Работать будем в выходные: каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00. Примерно ждем 350 человек".

Отмечается, что в помещении торгового комплекса под центр вакцинации отвели площадь в 300 квадратных метров. Для проведения вакцинации там подготовили отделы для регистрации, медицинского осмотра, самого процесса вакцинации.

Медики заверили, что соблюдают все холодовые режимы. Повторную прививку будут делать через 21 день.

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Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения допускают повторную вакцинацию тех, кто прошел первый курс прививок.