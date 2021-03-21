В Запорожье несколько тысяч верующих вышли на крестный ход в День Торжества Православия

Фото скриншот с видео

В Запорожье несколько тысяч верующих прошли три километра от одного храма к собору, отметив таким шествием День Торжества Православия. Из-за этого было перекрыто движение транспорта в городе – регулировали его правоохранители, сопровождающие ход. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

Как отметил Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, такой крестный ход проводится в городе уже 11 год подряд.

"Каждый год в День Торжества Православия мы совершаем крестный ход по улицам нашего города и просим Господа, царицу небесную, чтобы защитили наш град, защитили нашу землю и даровали мир", – рассказал он.

Владыка Лука также отметил, что сегодняшний крестный ход имеет особенность.

"К нам обратился наш предстоятель, блаженнейший митрополит Онуфрий и попросил высказать свою гражданскую позицию по в связи с тем, что не отменены законы антицерковные, которые нарушают Конституцию, которые требуют переименования нашей матери-церкви. Это ущемляет права наших граждан. И поэтому люди вместе во время молитвы также несли плакаты, на которых были написаны наши требования. Оно одно, фактически: соблюдение Конституции, и больше ничего. Мы молимся за всех, мы просим Бога, чтобы Господь вразумил всех и даровал мир нашей стране", – отметил священнослужитель.

Напомним, сегодня, 21 марта, на телеканале "Перший Незалежний" прошел спецэфир, посвященный празднованию Дня Торжества Православия.

День Торжества Православия отмечают в первое воскресенье Великого поста. Празднику предшествует целая неделя Торжества Православия.