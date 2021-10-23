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В Запорожье на неделю продлили осенние каникулы из-за ухудшения эпидситуации

Фото из открытых источников

Каникулы в школах продлеваются с 23 по 31 октября текущего года

Городские власти Запорожья приняла решение о продлении школьных каникул еще на неделю. Причиной стало ухудшением эпидемиологической ситуации в городе. Об этом сообщил заместитель городского головы Анатолий Васюк в Facebook.

"Продлены осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования Запорожья. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, срок осенних каникул в запорожских школах продлевается с 23 по 31 октября текущего года", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее мы писали, что в Запорожье ввели дополнительные ограничения на время пребывания города в оранжевой зоне карантина. Власти запретили проведение массовых мероприятий, посещение ночных клубов и спортивных соревнований невакцинированным или без отрицательного ПЦР-теста.

Как сообщалось ранее, в Украине с понедельника, 18 октября, осенние каникулы начались в 5125 учреждениях общего среднего образования Украины – это 35,5% от их общего количества. Больше всего невакцинированных педагогов остается в школах пяти областей.

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