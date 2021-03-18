В Южной Австралии обнаружили артефакт из кости кенгуру, которому более 3000 лет

Валлаби (кенгуру) Фото из открытых источников

Острие, вероятно, использовалось для прокалывания мягких материалов, или, возможно, было прикреплено к снаряду для охоты

В Южной Австралии в области Нгарринджери археологи обнаружили старинное искусно созданное костяное острие, времен древних австралийцев. Об этом сообщает Cosmos.

Согласно сообщению, острие было изготовлено из кости кенгуру или валлаби.

По мнению авторы статьи из университетов Флиндерса и Гриффита, острие - возраст которого составляет от 3,8 тыс. лет до 5,3 тыс. лет - вероятно, использовалось для прокалывания мягких материалов, таких как плащ из меха опоссума, или, возможно, было прикреплено к снаряду для использования в охоте.

Острие из кости валлаби или кенгуру Flinders University

Находка особенно необычна, потому что в археологии Австралии преобладают каменные орудия труда и обломки ракушек, обнаруженные на поверхности, а не кости, закопанные глубоко в землю.

Несмотря на недостаточную представленность костяных орудий в австралийской археологии, существует богатая и глубокая история их использования представителями коренных народов. Самому старому известному костному артефакту в Австралии - 46 тыс. лет, он был найден в Карпентерс-Гэп в Западной Австралии. В то же время этнографические отчеты потомков племени Яралди в Южной Австралии указывают на то, что костяные орудия использовались лишь несколько поколений назад.

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Ранее сообщалось, что на западе Австралии обнаружили старейшее изображение кенгуру. Им является наскальный рисунок, который создали по меньшей мере 17 тысяч лет назад. По крайней мере, именно таковы данные радиоуглеродного анализа.