В Японии начали зажигать огонь Паралимпиады

Пламя предстоящих игр зажигают в более чем 880 местах по всей Японии

Укринформ



С четверга по всей Японии начали зажигать огонь для будущих Паралимпийских игр в Токио. Об этом сообщает NHK.

"Огонь, выражающий надежды на построение инклюзивного общества, зажигают в более чем 880 местах по всей Японии различными способами, которые демонстрируют особенности каждого региона", - говорится в сообщении.

Известно, что в префектуре Нагано в центральной части Японии дети с ограниченными возможностями зажгли пламя, воспользовавшись солнечным светом.

В префектуре Кагосима на юго-западе страны группа с острова Танэгасима, которая занимается сохранением мушкетов с фитильным замком, зажгла пламя с помощью кремня.

Эстафеты огня планировалось провести с 17 августа в префектурах Сидзуока, Тиба, Сайтама и Токио, где будут проходить Паралимпийские мероприятия. Однако забеги по дорогам общего пользования в Тиба, Сайтама и Токио были отменены из-за распространения коронавируса.

Как отмечается, факелы по всей Японии, а также пламя из Великобритании с места зарождения Паралимпийских игр доставят в Токио 20 августа. От этого огня зажгут пламя в паралимпийской чаше на церемонии открытия 24 августа.

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Напомним, что XVI летние Паралимпийские игры состоятся в Токио с 24 августа по 5 сентября.