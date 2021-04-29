В Ялте с 1 мая отменяют почасовую подачу воды

Ялта Фото из открытых источников

Делать долгосрочные прогнозы власти аннексированного Крыма отказываются

С мая и до октября в Ялте отменяют почасовой график подачи воды, теперь водоснабжение будет круглосуточным. Об этом сообщила в Facebook "глава" администрации оккупированной Ялты Янина Павленко.

"На сегодняшний день, после того, как сошел снег, имеем 15 млн 999 тысяч метров кубических воды. В идеале было бы 20, но и этот объем позволяет нам перевести Ялту на безграфиковый режим!" - написала Павленко.

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По ее словам, круглосуточная подача воды будет продолжаться до октября, дальше все будет зависеть от расхода воды, осадков и погоды.

Напомним, ранее стало известно, что так называемые власти Крыма собираются искать запасы пресной воды на дне Азовского моря.