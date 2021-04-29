live
Новости » Общество Читати новину українською

В Ялте с 1 мая отменяют почасовую подачу воды

Ялта Фото из открытых источников

Делать долгосрочные прогнозы власти аннексированного Крыма отказываются

С мая и до октября в Ялте отменяют почасовой график подачи воды, теперь водоснабжение будет круглосуточным. Об этом сообщила в Facebook "глава" администрации оккупированной Ялты Янина Павленко. 

"На сегодняшний день, после того, как сошел снег, имеем 15 млн 999 тысяч метров кубических воды. В идеале было бы 20, но и этот объем позволяет нам перевести Ялту на безграфиковый режим!" - написала Павленко. 

Новости по теме: Резников назвал условие, при котором Украина будет поставлять воду в Крым

По ее словам, круглосуточная подача воды будет продолжаться до октября, дальше все будет зависеть от расхода воды, осадков и погоды. 

Напомним, ранее стало известно, что так называемые власти Крыма собираются искать запасы пресной воды на дне Азовского моря.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Президент Чехии заявил о поддержке идеи закупить "Спутник V" Президент Чехии выступил с речью о взрывах во Врбетице: Что говорил Президент Чехии сегодня выступит с чрезвычайным обращением В Чехии задержали подозреваемых в участии в боях на Донбассе против Украины, - СМИ

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |