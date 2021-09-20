В ВРУ предлагают ограничить доступ к работе в парламенте невакцинированным депутатам

Альтернативой может быть экспресс-тестирование на антиген

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк предложила ограничить доступ к работе в парламенте невакцинированным людям. Об этом она заявила во время согласительного совета 20 сентября, передает "Радио Свобода".

"Хочу обратить внимание на то, чтобы, возможно, мы допускали к работе Верховной Рады только вакцинированных лиц или лиц с ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа.

Таким образом мы тоже будем побуждать руководителей других предприятий, государственных органов, к вакцинации, поощрять людей вакцинироваться, чтобы сохранить как можно больше жизней в Украине", – подчеркнула она.

В свою очередь глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий призвал руководство парламента, а также комитетов и фракций обеспечить обязательное ношение масок в Верховной Раде.

Он назвал предложение Кондратюк "подходящим" и добавил, что альтернативой может быть экспресс-тестирование на антиген.

"Чтобы здесь не было обвинений, что это какие-то посягательства на свободу людей, а давайте мы сделаем немножко иначе: люди, которые не вакцинированы, должны перед заседанием согласительного совета, перед заседанием Верховной Рады пройти антиген-тест. Это быстрая процедура, она делается всего 15 минут максимум", – сказал он.

Радуцкий также предположил, что такой тест депутаты могут делать за счет средств, "потому что вакцину государство обеспечило бесплатно".

"У нас показатель вакцинированных депутатов намного ниже, чем в некоторых предприятиях, я тоже прошу руководство Верховной Рады подойти к этому вопросу очень серьезно", – заявил он.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине полностью вакцинированы против коронавируса более 5,1 миллиона граждан. Всего проведено 11 456 848 прививок.