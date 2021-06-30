В ВР предлагают уравнять права мужчин и женщин военных в сфере соцзащиты

Соответствующий документ зарегистрировали в парламенте 29 июня

В Украине могут уравнять права мужчин и женщин военнослужащих в сфере соцзащиты. Это предусматривает законопроект №5713, который размещен на сайте Верховной Рады.

В частности, как отмечается, соответствующий документ зарегистрировали в парламенте 29 июня.

"Мужчины и женщины военнослужащие должны быть уравнены в обязанностях несения военной службы в контексте суточных нарядов, однако с соблюдением законодательства по вопросам материнства и детства, а также иметь равный доступ к высших офицерских должностей с обязательным соблюдением принципа избегания дискриминации по признакам пола", - сказано в пояснительной записке к нему.

Закон предлагает установить принципы равенства в армии путем уравнивания прав мужчин и женщин военнослужащих в сфере социальной защиты.

В нем также прописаны одинаковые возможности по получению санаторно-курортного лечения.

В частности, предполагается осуществлять вещевое, медицинское, психологическое и социальное обеспечение военных с учетом потребностей женщин и мужчин.

Согласно документу, предоставляется равное право в мирное время и с некоторыми ограничениями во время действия особого периода, военного положения на использование отпуска по уходу за ребенком, включительно с выплатой денежной компенсации при увольнении за все неиспользованные дни ежегодного дополнительного социального отпуска.

Также военнослужащим планируют предоставлять отпуск при рождении ребенка, предусмотренная статьей 19-1 ЗУ "Об отпусках", с сохранением денежного обеспечения не только в мирное время, но и в особый период, военное положение.

Кроме этого, в соответствии с проектом, по фактам дискриминации по убеждениям и признаками, которые определены статьей 24 Конституции, а также сексуальных домогательств служебные расследования будут проводиться в обязательном порядке для надлежащего реагирования на такие случаи.

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Напомним, ранее народные депутаты приняли во втором чтении проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин во время прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях. Законопроект закрепляет принцип, по которому женщины должны проходить военную службу на равных началах с мужчинами.