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В ВОЗ заявили о повторных заражениях COVID-19 при наличии антител

Фото из открытых источников

ВОЗ уже получила несколько сообщений о том, что в ЮАР фиксируются повторные случаи заражения на вирус

Всемирная организация здравоохранения имеет в своем распоряжении данные о повторных заражения новыми штаммами коронавирусом, несмотря на наличие антител к вирусу. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан во время брифинга, который транслировался в Twitter.

"Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражения новым штаммом вируса. И из ПАР были предыдущие сообщения, которые предполагают, что те люди, которые уже переболели, могут снова заразиться", - сказала она.

По словам эксперта ВОЗ, сейчас проводятся исследования о том, насколько хватает иммунитета от COVID-19 у людей, уже сами переболели. При этом среди тех, кто был вакцинирован, большинство переносит коронавирус в легкой форме.

ТАКЖЕ ВОЗ располагает предварительными данными о том, что вакцинация снижает вирулентность вируса, и есть вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после вакцинации.

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Ранее сообщалось, что управление по санитарному надзору за качеством медикаментов Соединенных Штатов Америки выдало экстренное разрешение на использование коктейля на основе антител от компании Eli Lilly для лечения коронавирус COVID-19.

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