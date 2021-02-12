В ВОЗ заявили о повторных заражениях COVID-19 при наличии антител

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ВОЗ уже получила несколько сообщений о том, что в ЮАР фиксируются повторные случаи заражения на вирус

Всемирная организация здравоохранения имеет в своем распоряжении данные о повторных заражения новыми штаммами коронавирусом, несмотря на наличие антител к вирусу. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан во время брифинга, который транслировался в Twitter.

"Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражения новым штаммом вируса. И из ПАР были предыдущие сообщения, которые предполагают, что те люди, которые уже переболели, могут снова заразиться", - сказала она.

По словам эксперта ВОЗ, сейчас проводятся исследования о том, насколько хватает иммунитета от COVID-19 у людей, уже сами переболели. При этом среди тех, кто был вакцинирован, большинство переносит коронавирус в легкой форме.

ТАКЖЕ ВОЗ располагает предварительными данными о том, что вакцинация снижает вирулентность вируса, и есть вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после вакцинации.

Ранее сообщалось, что управление по санитарному надзору за качеством медикаментов Соединенных Штатов Америки выдало экстренное разрешение на использование коктейля на основе антител от компании Eli Lilly для лечения коронавирус COVID-19.