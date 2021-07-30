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В ВОЗ заявили, что штамм "Дельта" не смертельнее других вариантов COVID-19

Фото из открытых источников

"Дельта" примерно на 50% заразнее, чем предыдущие варианты вируса

По словам технического руководителя ВОЗ Марии Ван Керкхове, данные о том, что штамм "Дельта" является гораздо заразнее чем остальные - не означает, что риск летального исхода в случае заболевания, становится выше. Об этом сообщает The Guardian.
 
Керкхове отметила, что "Дельта" примерно на 50% заразнее, чем предыдущие варианты вируса Sars-CoV-2, который впервые появился в Китае в конце 2019 года.
 
Она также подчеркнула, что комбинация недавно полученных, еще не опубликованных данных расследований вспышек болезни и внешних исследований показывает, что вакцинированные лица, инфицированные штаммом "Дельта", могут так же легко передавать вирус, как и непривитые носители вируса.
 
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Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что штамм коронавируса "Дельта" зафиксирован в 132 странах. На территории Африки смертность от COVID-19 стремительно увеличилась на 80%.
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