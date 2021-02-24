В ВОЗ спрогнозировали, когда закончится пандемия

Ханс Клюге Фото из открытых источников

Представитель ВОЗ отметил, что новые штаммы коронавирус является нормой, потому что вирус пытается адаптироваться к человеку

Пандемия коронавирусной инфекции закончится в начале 2022 года. Об этом заявил Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает DR.

По словам Клюге, сейчас ученые знают о вирусе значительно больше, чем в 2020 году.

В то же время он допускает, что COVID-19 продолжит шириться и в 2022 году, однако необходимости в жестких ограничениях уже не будет. Однако, никто не может утверждать, как именно будут развиваться события

Также представитель ВОЗ отметил, что новые штаммы коронавирус является нормой, потому что вирус пытается адаптироваться к человеку.

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Напомним, ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что массовое распространение среди людей коронавірусної болезни могло начаться с употребления мяса хорьковых Барсуков и кроликов с рынка в Ухане.