В ВОЗ считают, что коронавирус мог начать распространяться из Китая осенью 2019 года

Фото из открытых источников

В ВОЗ утверждают, что в этот период в больницы были доставлены более 90 человек с симптомами, похожими на COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводам, после месяца командировки в Китае, что коронавирус мог начать распространяться из страны осенью 2019 года, а не с декабря, как считается ныне. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В ВОЗ утверждают, что в этот период в больницы были доставлены более 90 человек в центральном Китае с симптомами, похожими на COVID-19.

Соответствующие данные о пациентах с пневмонией и другими симптомами, похожими на COVID-19 ученые получили от китайского правительства. Речь идет о 92 случаях во всей провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки город Ухань.

По словам главы группы ВОЗ Питера Бен Эмбарека, где-то треть этих больных умерла или отказалась участвовать в тестах. В остальных двух третях тесты дали отрицательный результат на антитела.

"Цифры не такие уж важные. Важно то, что мы действительно не знаем, насколько надежны серологические тесты для выявления антител к SARS-CoV-2 более чем через год после заражения", - сказал Эмбарек.

Новости по теме: ВОЗ рассматривает четыре возможных варианта первой передачи коронавируса человеку

Напомним, ранее группа экспертов Всемирной организации здравоохранения сделала заявление, в котором отметила, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 "крайне маловероятно" связано с лабораторией в Ухане, зато вирус мог циркулировать за пределами города.