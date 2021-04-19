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В ВОЗ рекомендовали продлить режим ЧС в здравоохранении из-за COVID-19

Фото из открытых источников

По данным специалистов, коронавирус все еще ширится довольно быстро

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продлить действие режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения во всем мире из-за активной циркуляции коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

"Комитет согласился с тем, что пандемия COVID-19 остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC), и дал рекомендации Генеральному директору", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, по мнению специалистов, такие меры являются необходимостью, поскольку недуг все еще не отступил. 

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Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 6506 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской, Львовской областях.

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