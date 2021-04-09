В ВОЗ рекомендовали не смешивать различные типы COVID-вакцин

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Информации о последствиях вакцинации одновременно различными препаратами в настоящее время нет

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует смешивать разные типы вакцин от коронавируса. Об этом заявил директор департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожериу де Са Пинту Гаспар на брифинге.

"На данный момент нет доступных данных, чтобы рекомендовать это (смешивание вакцин, - ред.). Это единственный ответ, который я могу дать прямо сейчас", - заявил он.

Отметим, что вакцины компаний Pfizer, Moderna-мРНК. AstraZeneca выпускает препарат векторный, а CoronaVac - инактивированные вирусные вакцины. На данный момент препараты не взаимозаменяемы.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до 10 апреля китайская вакцина Coronavac проходит контроль, после чего ее сразу начнут применять для прививок.