В ВОЗ рассказали, когда человечество возьмет контроль над пандемией

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус Фото из открытых источников

Вместе с тем в ВОЗ обеспокоены из-за распространения коронавируса среди молодых людей

Всемирная организация здравоохранения считает, что в ближайшие месяцы мир может взять под контроль глобальную пандемию коронавирус. Об этом сообщает U.S. News.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил на брифинге, организованном Женевской ассоциацией корреспондентов Организации Объединенных Наций, что пандемию коронавируса удастся преодолеть до начала 2022 года, если справедливо распределить необходимые ресурсы.

"У нас есть инструменты, чтобы взять под контроль эту пандемию в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и справедливо", – сказал он.

В то же время Гебреисус выразил обеспокоенность из-за "тревожной скорости", с которой COVID-19 распространяется среди людей в возрасте от 25 до 59 лет во всем мире, возможно, из-за гораздо более заразительных вариантов.

Впрочем, ведущая эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что последняя вспышка инфицирования во всем мире включала увеличение числа больных среди возрастных групп, которые раньше меньше пострадали от пандемии.

"Мы наблюдаем рост показателей передачи инфекции во всех возрастных группах", – заявила Мария Ван Керкхове.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли о том, что сейчас мир приближается к максимальному уровню распространения коронавируса.