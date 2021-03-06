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В ВОЗ предупреждают о "массовой травме" из-за COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус

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В то же время в организации отметили важность развития госпрограмм по поддержке психического здоровья

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса повлекла больше "массовой травмы", чем трагедия Второй мировой войны, что будет иметь далеко идущие последствия. Об этом сообщает Синьхуа.

"Из-за того, что Вторая мировая война задела много людей, мир пережил массовую травму. Теперь же с пандемией COVID-19, с большим масштабом, еще больше людей пострадало, почти весь мир. Государствам следует видеть это именно так и готовиться к этому", - отметил генеральный директор ВОЗ.

В свою очередь исполнительный директор программы чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения ВОЗ Майкл Райан отметил важность развития государственных программ по поддержке психического здоровья.

"Ментальному здоровью и психологической поддержке лиц и общин следует придавать важное значение во всех планах восстановления, и на эти цели должны быть выделены средства", - отметил он.

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Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что эффективность вакцинации от коронавируса достигается ее широте. По его словам, отсутствие препаратов в странах создаст трудности богатым государствам.

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