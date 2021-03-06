В ВОЗ предупреждают о "массовой травме" из-за COVID-19

В то же время в организации отметили важность развития госпрограмм по поддержке психического здоровья

"Из-за того, что Вторая мировая война задела много людей, мир пережил массовую травму. Теперь же с пандемией COVID-19, с большим масштабом, еще больше людей пострадало, почти весь мир. Государствам следует видеть это именно так и готовиться к этому", - отметил генеральный директор ВОЗ.

В свою очередь исполнительный директор программы чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения ВОЗ Майкл Райан отметил важность развития государственных программ по поддержке психического здоровья.

"Ментальному здоровью и психологической поддержке лиц и общин следует придавать важное значение во всех планах восстановления, и на эти цели должны быть выделены средства", - отметил он.

Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что эффективность вакцинации от коронавируса достигается ее широте. По его словам, отсутствие препаратов в странах создаст трудности богатым государствам.