В ВОЗ предупредили о появлении более опасного COVID-штамма, чем " Дельта"

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус Фото из открытых источников

К концу 2021 года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего - минимум 70%

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что в будущем может появиться более опасный штамм коронавируса, чем "Дельта". Об этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил во время выступления в Токио на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.

По его словам, новые варианты вируса начали интенсивно появляться, и каждый из них может оказаться еще более опасным, чем индийский штамм и привести к печальным последствиям.

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Он подчеркнул, что спасти человечество может только вакцинация.

"Чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцины и таким образом все придется начинать сначала", - сказал Гебрейесус.

Он отметил, что до конца 2021 года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего - минимум 70%.

Напомним, ранее комитет Всемирной организации здравоохранения чрезвычайной ситуации предупредил о весьма вероятное появление и распространение на планете новых, более опасных штаммов коронавируса. В организации подчеркнули, что они могут оказаться еще более сложными для контроля.