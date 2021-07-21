В ВОЗ предупредили о появлении более опасного COVID-штамма, чем " Дельта"
К концу 2021 года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего - минимум 70%
Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что в будущем может появиться более опасный штамм коронавируса, чем "Дельта". Об этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил во время выступления в Токио на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.
По его словам, новые варианты вируса начали интенсивно появляться, и каждый из них может оказаться еще более опасным, чем индийский штамм и привести к печальным последствиям.
Он подчеркнул, что спасти человечество может только вакцинация.
"Чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцины и таким образом все придется начинать сначала", - сказал Гебрейесус.
Он отметил, что до конца 2021 года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего - минимум 70%.
Напомним, ранее комитет Всемирной организации здравоохранения чрезвычайной ситуации предупредил о весьма вероятное появление и распространение на планете новых, более опасных штаммов коронавируса. В организации подчеркнули, что они могут оказаться еще более сложными для контроля.