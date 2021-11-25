В ВОЗ рассказали, станет ли необходимой ежегодная прививка против коронавируса

На сегодня для таких препаратов как, в частности Sinovac и Sinopharm, необходимо добавить третью дозу в первичный курс вакцинации

Глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт прокомментировал возможность ежегодной COVID-вакцинации. По его мнению, пока рано это утверждать, но такой возможности нельзя исключать. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина" .

"Будет видно. Потому что мы имеем дело с новой болезнью и новыми вакцинами", - заявил Хабихт.

Он подчеркнул, что на сегодня для таких препаратов как, в частности Sinovac и Sinopharm, необходимо добавить третью дозу в первичный курс вакцинации, особенно для тех, у кого низкий иммунитет или у кого более высокий риск заболевания COVID-19.

"Для них нам нужна третья доза", - отметил врач.

По его словам, сейчас ведется много дискуссий и исследований по поводу снижения уровня иммунитета.

"Для некоторых групп населения, например, медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы, тех, кто имеет более высокий риск заражения COVID-19, необходимо сделать дополнительную вакцинацию", - пояснил Хабихт.

Кроме того, глава Бюро ВОЗ в Украине, подчеркнул, что каждая страна в настоящее время проводит оценку ситуации, и ВОЗ предлагает обновленное руководство по дальнейшим вакцинациям.

"Сейчас пока еще рано говорить, придется ли нам делать это (ревакцинацию, - ред.) каждый год. Мы надеемся, что нет, но мы не можем исключать и эту возможность", - резюмировал Хабихт.

Напомним, ранее мы писали, что Европейский офис Всемирной организации здравоохранения рекомендует странам рассмотреть возможность введения обязательной вакцинации всего населения. Это заявление ВОЗ прозвучало после того, как обязательная вакцинация была введена в Австрии.