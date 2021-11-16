В воскресенье мимо Земли пролетит астероид, втрое больше Биг-Бена
В NASA отметили, что астероид 3361 Orpheus не представляет угрозы для Земли
Согласно сообщению, длина космического камня составляет около 300 метров, а высота часовой башни 95,7 м. К слову, такой же размер, как и астероид, имеет Эйфелева башня в Париже.
Как отмечается, расстояние от него до нашей планеты будет равно около 5,6 миллиона километров. Скорость движения астероида - 29 тыс. км в час.
В NASA подчеркнули, что астероид 3361 Orpheus не представляет угрозы для Земли.
Напомним, 11 декабря этого года к Земле приблизится астероид 4660 Nereus, который больше, чем 90% других известных астероидов. Длина космического тела 330 метров. Астероид должен пролететь на расстоянии 3,9 миллиона километров - это в десять раз больше, чем расстояние между Землей и Луной.