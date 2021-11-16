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В воскресенье мимо Земли пролетит астероид, втрое больше Биг-Бена

Getty Images

В NASA отметили, что астероид 3361 Orpheus не представляет угрозы для Земли

В воскресенье, 21 ноября, мимо Земли пролетит астероид 3361 Orpheus, который в три раза больше лондонского Биг-Бена. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

Согласно сообщению, длина космического камня составляет около 300 метров, а высота часовой башни 95,7 м. К слову, такой же размер, как и астероид, имеет Эйфелева башня в Париже.

Как отмечается, расстояние от него до нашей планеты будет равно около 5,6 миллиона километров. Скорость движения астероида - 29 тыс. км в час.

В NASA подчеркнули, что астероид 3361 Orpheus не представляет угрозы для Земли.

Фото из открытых источников

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Напомним, 11 декабря этого года к Земле приблизится астероид 4660 Nereus, который больше, чем 90% других известных астероидов. Длина космического тела 330 метров. Астероид должен пролететь на расстоянии 3,9 миллиона километров - это в десять раз больше, чем расстояние между Землей и Луной.

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