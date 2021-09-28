В Волынском областном детдоме произошла вспышка COVID: Госпитализированы 17 детей

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Заболели половина воспитанников и несколько работников

В Волынском областном специализированном детском доме произошла вспышка коронавируса. Заболели половина воспитанников и несколько работников. Об этом сообщило местное издание ВолиньPost.

Как отмечается, заболели 17 из 34 воспитанников детдома, а также несколько его работников.

"Болезнь распространилась от работников. Протестировали методом ПЦР всех детей, хотя они и не имели клинических проявлений заболевания", - заявил исполняющий обязанности руководителя детдома Виктор Максимюк.

Кроме этого, 17 детей были госпитализированы, чтобы изолировать их от здоровых. Двое из них имеют слегка повышенную температуру.

"Сейчас у нас продолжается активная работа по вакцинации персонала. По состоянию на сегодня первой дозой вакцинированы примерно 70% персонала", - добавил Максимюк.

Напомним, что за минувшие сутки, 27 сентября, в Украине было зафиксировано 6552 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 574, медработников – 165). Госпитализировано – 1288 человек; летальных исходов – 143; выздоровело - 2927 человек.

Также по уровню заболеваемости коронавирусом Украина может попасть в тройку лидеров среди стран Европы. Сейчас наша страна находится в пятерке европейских стран с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19.