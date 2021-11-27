В Волновахе поддержали флешмоб "МолодежьНеравнодушна"

ОПЗЖ

В Волновахском районе на Донетчине депутат от "Оппозиционной платформы — За Жизнь" Виталий Бабенко вместе с активистами общественной организации "Молодёжь – За Жизнь!" приняли участие во всеукраинском флешмобе "МолодежьНеравнодушна".

"Сегодня мы вновь побывали в селах Волновахского района, привезли людям самое необходимое на ближайшие зимние месяцы. В нашей инициативе участвуют партийцы, и общественные активисты, и просто неравнодушные граждане. В первую очередь наше внимание направлено на граждан из группы риска – ветеранов, одиноких пенсионеров и пожилых люди с инвалидностью, детей", – отметил Виталий Бабенко.

Он также добавил, что представители "Молодёжь – За Жизнь" посетили многодетные и малообеспеченные семьи.

"Главное сейчас – в условиях пандемии и наступления холодов максимально помочь людям, обеспечить их продуктами, привезти топливо, другую гуманитарную помощь. Они всегда очень ждут наших активистов, ведь порой даже простое общение для них – настоящее лекарство. Мы продолжаем работать и помогать людям", – отметил Виталий Бабенко.