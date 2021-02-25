В водах Днепра нашли лекарство от COVID и запрещенные в XX веке пестициды

В реках Украины нашли агрохимикаты и пестициды Иллюстративное фото

Происхождение таких загрязнений будут исследовать контролирующие органы

В Украине во время проведения скрининга вод в бассейне Днепра нашли следы лекарств от коронавируса, пестициды и химикаты, которые были запрещены еще в прошлом веке. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, передает Укринформ.

По его словам, скрининг был проведен на содержание двух тысяч загрязняющих веществ и почти 65 тысяч химических соединений.

"Во время скрининга мы обнаружили, что значительное загрязнение создают фармацевтические средства и их следы, в частности средства, которые используются во время лечения COVID-19", — заявил Абрамовский.

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Кроме того, в водах бассейна Днепра нашли следы агрохимикатов и пестицидов, которые запретили в 60-х годах ХХ века. Это свидетельствует о ненадлежащем хранении или об использовании этих веществ, несмотря на запрет. Происхождение таких загрязнений станет отдельным предметом исследования контролирующих органов.

Напомним, на прошлой неделе председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины Валентин Шлихта заявил, что во время скрининга в реках Дон, Днестр и Днепр были обнаружены пестициды, промышленные химикаты, стимуляторы и наркотические препараты.