В водах Антарктики нашли химикаты, ртуть и никотин, – исследование ученых

Фото из открытых источников

Содержание накопленных загрязнителей изменяется в зависимости от места организма в пищевой цепочке

Специалисты Национального антарктического научного центра обнародовали результаты исследования факторов загрязнения флоры и фауны Антарктики, которая является наименее населенным и самым чистым регионом на планете. Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.

Отмечается, что химические загрязняющие вещества антропогенного происхождения (вызванные деятельностью человека) уже попали даже в воды Антарктики.

По словам директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого, содержание накопленных загрязнителей меняется в зависимости от места организма в пищевой цепочке, ведь во время поедания зараженной жертвы хищник накапливает загрязнители из ее тканей.

Поэтому анализы на содержание загрязняющих веществ проводились в пробах морских существ различных трофических уровней: водорослей-макрофитов, морских звезд, морских ежей, рыб, тюленей-крабоедов и пингвинов. В целом исследователи отобрали 14 проб.

Національний антарктичний науковий центр

Подчеркивается, что найдены следующие загрязняющие вещества:

Ртуть – обнаружены токсические концентрации в большинстве проб (8 из 14).

Сообщается, ртуть является природным тяжелым металлом. Источниками ее распространения являются вулканы, лесные пожары и сжигание угля, торфа и т. п. на теплоэлектростанциях.

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Сейчас уровень ртути в окружающей среде растет также из-за добычи полезных ископаемых и выбросов целлюлозно-бумажной промышленности.

Вероятнее всего, в Антарктиду ртуть попадает преимущественно с переносом атмосферных масс и выпадает с осадками.

Этот элемент может встраиваться в организмы морских жителей в форме метилртути, которая является высокотоксичным и может представлять угрозу для человека при условии частого потребления морепродуктов.

Новые фосфорорганические огнеупорные вещества и пластификаторы.

Диоксины и связанные с ними вещества – найдены в низких (безвредных для здоровья человека или природы) концентрациях.

Антипирены – найдены во всех пробах.

Это такие вещества, которые добавляются в определенные промышленные товары, чтобы снизить риск их воспламенения (просачивание шин, пластиковые контейнеры для телевизоров и экранов компьютеров и тому подобное).

33 загрязнителя особого беспокойства.

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Это новый тип загрязняющих веществ, которые могут иметь негативные последствия для окружающей среды или здоровья человека, но пока не регулируются никаким законодательством.

В целом уровень загрязнения проб из Антарктики ниже, чем в Европейских морях, так как на ледовом континенте нет постоянного населения и промышленности.

"Но тревожным является сам факт их наличия в таком удаленном от человеческой деятельности регионе. Если перечисленные выше вещества обнаружены даже в Антарктике, это значит, что они распространяются без ограничений по всей планете и представляют угрозу для всех без исключения экосистем", – отмечают ученые.

Отмечается, что полученные в почти безлюдной Антарктике данные являются весомым аргументом в пользу общих глобальных действий для вывода из производства или замены обнаруженных устойчивых биоаккумуляционных химических веществ на более "экологичные" альтернативы.

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