В Винницкой области подтвердили 25 случаев штамма коронавируса "Дельта"
Самому младшему инфицированному винничанину 13 лет, самому старшему-84
"Пришел ответ из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины: из использованных реагентов ВОЗ методом ПЦР определено наличие штамма "Дельта".
Из 30 образцов подтверждено 25", - написал Борзов.
Он отметил, что случаи заражения этим штаммом подтверждено в 5 районах области, а именно: Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском и Тульчинском.
По словам Борзова, самому молодому инфицированному со штаммом "Дельта" винничанину 13 лет, самому старшему - 84.
Напомним, ранее мы писали, что в Тернопольской области подтвердили случаи заражения штаммом коронавируса "Дельта". Таких больных - более 50. Большинство этих людей вернулась из-за рубежа, в частности из России и Британии.