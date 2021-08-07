В Винницкой области подтвердили 25 случаев штамма коронавируса "Дельта"

Самому младшему инфицированному винничанину 13 лет, самому старшему-84

"Пришел ответ из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины: из использованных реагентов ВОЗ методом ПЦР определено наличие штамма "Дельта".

Из 30 образцов подтверждено 25", - написал Борзов.

Он отметил, что случаи заражения этим штаммом подтверждено в 5 районах области, а именно: Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском и Тульчинском.

По словам Борзова, самому молодому инфицированному со штаммом "Дельта" винничанину 13 лет, самому старшему - 84.

Напомним, ранее мы писали, что в Тернопольской области подтвердили случаи заражения штаммом коронавируса "Дельта". Таких больных - более 50. Большинство этих людей вернулась из-за рубежа, в частности из России и Британии.