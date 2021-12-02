В Виннице верующие УПЦ объявили войну "черным регистраторам", "переписывающим" храмы на ПЦУ

Верующие УПЦ объявили войну "черным регистраторам" в Украине. В пятницу, 3 декабря, в Виннице 500 прихожан намерены не допустить "тихой" перерегистрации сразу нескольких общин Украинской православной церкви в Православную церковь Украины.

Об этом сообщает Винницкая епархия УПЦ.

"Нам стало известно, что прямо сейчас идет попытка незаконной перерегистрации общин УПЦ в селах Бахтын, Вербовец и Снитки Винницкой области. И мы знаем, кто за этим стоит, и кто снова может сделать свое черное дело.

Его имя Игорь Салецкий, он до сих пор занимает должность руководителя управления Винницкой ОГА по делам религий и за все время натворил кучу бед, особенно во времена Порошенко. На его совести целый ряд злоупотреблений, более 30 ограбленных рейдерами общин, раны беззакония и конфликтов из-за бумажного "перевода в ПЦУ" живых православных общин", - говорится в сообщении.

3 декабря в 12:30 возле здания Винницкой обласной администрации (ул. Соборная, 70) собирается брифинг с представителями УПЦ, которые расскажут об обнаруженных "схемах" в органах власти, назовут имена "черных регистраторов" и расскажут о старте акций противостояния "схемам" скрытых незаконных перерегистраций общин УПЦ - по всей Украине (где отнимают храмы у верующих УПЦ), в случае продолжения беззаконий.

"Мы больше не допустим ни одной незаконной перерегистрации общин УПЦ со стороны преступника, скрывающегося в кабинетах областной администрации", - сообщают в епархии и призывают всех неравнодушных присоединиться к религиозным общинам сел Сниткова и Бахтина Мурованокуриловецкого благочиния, которые выйдут защищать свои права и законность в Украине.