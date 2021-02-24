В Виннице первыми получили вакцину врачи мобильной медицинской бригады

Первая вакцинированная мобильная бригада в Винницкой области Укринформ

Прививки в городе сделали 5 медикам

В Виннице первыми получили индийскую вакцину от коронавируса CoviShield врачи мобильной медицинской бригады. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель главы Винницкой ОГА Наталья Заболотная, передает "Укринформ".

"В 13:38 мы получили первую провакцинированную, это врач Людмила Бойко, из одной из 20 мобильных бригад, которые будут осуществлять вакцинацию от COVID-19", – отметила она.

К мобильной бригаде, которая первой в городе вакцинировалась от коронавируса, относятся 2 врача и 3 медсестры.

По словам главы Винницкой ОГА Сергея Борзова, в Винницкой области на вакцинацию записались почти 7 тысяч медицинских работников. В первую очередь прививки будут делать 1700 из них, которые работают в экстренной медицине и в COVID-отделениях.

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Напомним, что сегодня в Украине началась вакцинация индийским препаратом CoviShield. В страну всего доставили 500 тысяч доз. Черкасская область первой получила партию из 16 200 доз вакцины. Там вакцинировали врача-реаниматолога опорной по COVID-19 Черкасской областной больницы Евгения Горенко.