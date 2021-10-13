Как отмечается, пока такой переход является единственным в Украине. Его обустроили по улице Магистратской, возле одного из входов в Центральный парк, поскольку соответствующий участок отличается трафиком повышенной интенсивности.

"Световая проекция дополнительно дублирует "зебру". В результате переход становится более заметным в темное время суток или в непогоду. Подсветка включается при приближении пешехода благодаря детекторам движения. Такую световую разметку видно с расстояния 150 м. И водители могут заблаговременно среагировать", – рассказал городской голова Сергей Моргунов.

Проекционный пешеходный переход работает следующим образом:

LED-проектор, который подсвечивает полосы перехода, установленный на стойках освещения;

мощность системы – 200 Вт, что позволяет осветить четыре полосы движения;

переход оснащен двумя сенсорами движения – подсветка активируется при приближении пешехода;

оборудование синхронизируется с уличным освещением.

Новости по теме: В Китае установили первый в мире светофор для верблюдов. Видео

Напомним, ранее в Киеве, на улице Ивана Федорова, установили специальные светодиодные фонари, вмонтированные на нерегулируемые пешеходные переходы. Подобные фонари сверкают ночью, когда люди переходят дорогу. Это дополнительно сигнализирует водителям о дорожной ситуации.