"Световая проекция дополнительно дублирует "зебру". В результате переход становится более заметным в темное время суток или в непогоду. Подсветка включается при приближении пешехода благодаря детекторам движения. Такую световую разметку видно с расстояния 150 м. И водители могут заблаговременно среагировать", – рассказал городской голова Сергей Моргунов.
Проекционный пешеходный переход работает следующим образом:
- LED-проектор, который подсвечивает полосы перехода, установленный на стойках освещения;
- мощность системы – 200 Вт, что позволяет осветить четыре полосы движения;
- переход оснащен двумя сенсорами движения – подсветка активируется при приближении пешехода;
- оборудование синхронизируется с уличным освещением.
Напомним, ранее в Киеве, на улице Ивана Федорова, установили специальные светодиодные фонари, вмонтированные на нерегулируемые пешеходные переходы. Подобные фонари сверкают ночью, когда люди переходят дорогу. Это дополнительно сигнализирует водителям о дорожной ситуации.