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В Виннице из-за эпидемической ситуации школьники уйдут на каникулы раньше

Иллюстративное фото

Они наступят уже 9 марта

В Виннице весенние каникулы для школьников начнутся на две недели раньше. Об этом сообщила директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко, передает Вінниця.info.

"В связи с эпидемической ситуацией, большинством педагогических коллективов и советами общеобразовательных учреждений Винницкой общины принято решение начать весенние каникулы на две недели раньше. Каникулы продлятся с 9 по 15 марта включительно", - отметила она. 

По словам Яценко, ученики вернутся за школьные парты уже 16 марта. 

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Напомним, что 1 марта комиссии ТЭБ ЧС приняли решение о переводе учебных заведений в Винницкой области на дистанционное обучение. Раньше в такой форме учились только ученики 5-11 классов. Однако, согласно новым ограничениям, "дистанционка" будет и для начальной школы. Соответствующие меры вступили в силу из-за усиления количества больных коронавирусом в регионе. 

 

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