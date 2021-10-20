В Верховной Раде могут открыть пункт вакцинации от COVID-19

Верховная Рада. Фото slovoidilo.ua

Пункт для прививки будет работать в пленарные недели

Согласно постановлению № 6154 "О дополнительных мерах противодействия распространению COVID-19", Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предлагает дополнительные условия допуска к административным зданиям для народных депутатов, работников и посетителей. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

По словам главы комитета Михаила Радуцкого, введение предложенных мер требует определенного времени для технического обеспечения их выполнения. Поэтому предлагается добавить к тексту постановления такие предложения: