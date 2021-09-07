В Верховной Раде частично открыли кулуары для журналистов

Они больше года были закрыты для посещения представителями СМИ

К Верховной Раде Украины частично допустили журналистов в кулуары, которые более года были закрыты для посещения представителями СМИ. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга.

Как отмечается, под зданием парламента с 7 часов утра и на лестнице до второго этажа в очереди стояли представители СМИ, чтобы попасть на 40 мест для журналистов в кулуарах. В кулуарах журналистам не открыли доступ к зоне, где находятся места народных депутатов, входящих во фракции "Слуга народа", "ЕС", "Голос".

По словам Разумкова, за год, когда был введен карантин в связи с заболеваемостью COVID-19, стало понятно, что в парламенте работают "в десятки раз" меньше журналистов от количества аккредитованных.

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Напомним, что ранее в Украине стартовала шестая сессия Верховной Рады девятого созыва, которая продлится до 21 января 2022 года. Опубликована повестка дня работы парламента на 7 сентября.

В первом чтении депутаты рассмотрят восемь законопроектов, во втором – четыре.