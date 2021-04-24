В Вербное воскресенье Украину накроет холодный атмосферный фронт

В праздник термометры покажут максимальную температуру + 14° в Одессе, минимальную -3° в Буковеле

"24-26 апреля в Украине будет преимущественно облачно с незначительными прояснениями, местами дожди, но осадки разной продолжительности и интенсивности, в высокогорье Карпат ожидается снег. Ночная температура понизится до +1...+4°, в Карпатах до -3°. Прогнозы больше похожи на ноябрьские, ожидается еще и усиление ветра до 8 м/с и заморозки в воздухе до -5°", - говорится в сообщении.

На востоке страны 25-27 апреля ожидаются заморозки в воздухе до -5°. Дожди прогнозируются в понедельник в Харьковской области, но со вторника на всей территории восточного региона будут осадки. В субботу ожидается усиление ветра до 8 м/с. Температура воздуха в выходные +2. ..+14°, в Харьковской области холоднее: +2...+11°.

Запад Украины также будет в зоне холодного фронта, в Хмельницкой области в понедельник возможен даже дождь со снегом. В выходные и конце недели будут сильные заморозки в воздухе до -5°, это явление опасно для вегетирующих растений. Дневная температура воздуха 24-27 апреля в среднем +7...+ 10°, ночью от 0 до 6 градусов тепла. Особенно холодно утром, температура воздуха будет ощущаться как +2...+5°.

В начале недели на западе страны пройдут дожди, скорость ветра до 5 м/с, атмосферное давление низкое.

На Закарпатье 24-27 апреля заморозки в воздухе до -5°. В выходные и в начале недели температура воздуха +6...+12°, переменная облачность, в воскресенье и понедельник местами дожди.

Новости по теме: Какой будет погода в Украине в апреле: Прогноз Укргидрометцентра

В высокогорье Карпат, по прогнозу Sinoptik.ua, ночная температура до -3°, днем +4 ...+5°. 24-26 апреля ожидаются заморозки в воздухе до -5°. В выходные и в понедельник пройдет снег.

В южном регионе страны осадки наиболее вероятны с 27 апреля. Заморозки в воздухе до -1° обещают 25-27 апреля. Температура воздуха в выходные и в начале недели до +14° днем. В Вербное воскресенье переменная облачность, днем + 8 ...+14°, ветер западных направлений до 3 м/с.

В центральных областях 24 апреля заморозки в воздухе до -1°, а 25-27 апреля до -5°. Циклон пока не отступает, значительное ухудшение погоды ожидается с понедельника: дожди, температура + 3...+8°. В выходные атмосферное давление будет низким, температура днем +5...+9°, в субботу сильный северо-западный ветер с порывами до 7 м/с.

В северных областях Украины 24-27 апреля заморозки в воздухе до -5°. В выходные и в начале недели пройдут дожди, местами сильные, температура воздуха ночью 0...+4°, днем до + 9°.

Новости по теме: NASA опубликовало первый отчет о погодных условиях на Марсе

В Киеве 24-27 апреля сильные заморозки, до -5° в воздухе. В выходные и в начале недели температура воздуха +4 ...+9°, небольшие плюсы будут еще и ощущаться холоднее, атмосферное давление - до 749 мм рт. ст. В субботу и воскресенье временами дождь, порывы ветра могут быть до 8 м/сек.

Как сообщили Укринформу в Украинском гидрометцентре, согласно ориентировочному прогнозу, 29 апреля и 1 мая в западной части (1 мая и на востоке страны), кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков; 30 апреля и 2 мая в большинстве областей кратковременные дожди, грозы. Синоптики также прогнозируют повышение температуры: ночью до 3-9° тепла, днем до 14-19°, на юге до 21°.