В УЗ сообщили, когда возобновят полноценное движение поездов после ДТП в Полтавской области
К этому времени все поезда из и в Харьков будут идти по четному пути с незначительным отклонением от графика
Работы над восстановлением полноценного движения из-за аварии возле станции Решетиловка продлятся до 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что к этому времени все поезда из и в Харьков будут идти по четному пути с незначительным отклонением от графика.
Подчеркивается, что по состоянию на 14:30 задерживаются следующие поезда:
- №85 Новоалексеевка-Львов (задержка составила 3 часа);
- №138 Хмельницкий-Лисичанск (задержка составила 50 минут);
- №46 Лисичанск-Ужгород (задержка составила 40 минут);
- №70 Львов-Мариуполь (задержка составила 40 минут).
Напомним, ранее в Полтавской области на регулируемом переезде у станции Решетиловка столкнулись поезд и грузовой трейлер. "Укрзализныця" предупредила, что из-за этого задерживаются ряд рейсов.