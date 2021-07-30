home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В УЗ сообщили, когда возобновят полноценное движение поездов после ДТП в Полтавской области

Фото из открытых источников

К этому времени все поезда из и в Харьков будут идти по четному пути с незначительным отклонением от графика

Работы над восстановлением полноценного движения из-за аварии возле станции Решетиловка продлятся до 31 июля.  Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что к этому времени все поезда из и в Харьков будут идти по четному пути с незначительным отклонением от графика.

Подчеркивается, что по состоянию на 14:30 задерживаются следующие поезда:

  • №85 Новоалексеевка-Львов (задержка составила 3 часа);
  • №138 Хмельницкий-Лисичанск (задержка составила 50 минут);
  • №46 Лисичанск-Ужгород (задержка составила 40 минут);
  • №70 Львов-Мариуполь (задержка составила 40 минут).

Новости по теме: Чиновники "Укрзализныци" завладели более 58,6 млн грн на псевдоремонте поездов

Напомним, ранее в Полтавской области на регулируемом переезде у станции Решетиловка столкнулись поезд и грузовой трейлер. "Укрзализныця" предупредила, что из-за этого задерживаются ряд рейсов. 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект