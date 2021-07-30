В УЗ сообщили, когда возобновят полноценное движение поездов после ДТП в Полтавской области

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К этому времени все поезда из и в Харьков будут идти по четному пути с незначительным отклонением от графика

Работы над восстановлением полноценного движения из-за аварии возле станции Решетиловка продлятся до 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что к этому времени все поезда из и в Харьков будут идти по четному пути с незначительным отклонением от графика.

Подчеркивается, что по состоянию на 14:30 задерживаются следующие поезда: №85 Новоалексеевка-Львов (задержка составила 3 часа);

№138 Хмельницкий-Лисичанск (задержка составила 50 минут);

№46 Лисичанск-Ужгород (задержка составила 40 минут);

№70 Львов-Мариуполь (задержка составила 40 минут).