В Умани хасиды разожгли костер на балконе, чтобы приготовить еду, - ГСЧС

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Спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю

В Умани, где сейчас проходит празднование иудейского праздника Рош га-Шана хасиды развели костер на балконе, чтобы приготовить еду. Об этом информирует ГСЧС в своем Facebook.

"7 сентября в ходе патрулирования пеший дозор спасателей Главного управления ГСЧС Украины в Черкасской области заметил дым с балкона дома по улице Софьи Перовской, 6.

Поднявшись на 6 этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю и провели с гражданами разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что правоохранители получили 38 сообщений со времени пребывания паломников на территории Умани. Полиция составила 6 административных протоколов: два – за нарушение условий пребывания паломников на территории города, еще два – за мелкое хулиганство, один – за нарушение правил дорожного движения.