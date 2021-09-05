В Умань на празднование Рош га-Шана уже прибыли 23 тысячи хасидов

В районе паломничества уже обнаружили несколько правонарушений

Как отмечается, полицейские контролируют ситуацию в районе паломничества и обнаружили несколько правонарушений в Умани.

В период с 1 по 4 сентября к ним поступило 22 сообщения о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного обращения с оружием в районе компактного проживания паломников.

Кроме того, обнаружен гражданин Израиля, который нарушил сроки пребывания в Украине. В отношении него принято решение о принудительном возвращении в страну гражданской принадлежности.

Еще одному иностранцу ограничили сроки пребывания на территории Украины за нарушение общественного порядка и мелкое хулиганство.

Также зафиксирован факт торговли запрещенными предметами. У 29-летнего жителя умани следователи изъяли запрещенные предметы: два электрошокеры в виде фонарей, 12 – ножей, 6 – деревянных бит.

К слову, Рош га-Шана — еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. С этого дня начинается отсчёт дней нового еврейского года. В этом году праздник припадает на 6-8 сентября.

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Ранее сообщалось, что в Умани на празднование иудейского Нового года-Рош га-Шана 6-8 сентября намерены приехать около 50 тысяч израильтян и граждан других иностранных государств.