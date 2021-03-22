В "Укрзализныце" сообщили, как будут курсировать поезда в красных зонах

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Ограничения будут вводить в соответствии с решениями соответствующих комиссий

В "Укрзализныце" будут ограничивать высадку и посадку пассажиров в красных зонах карантина только по решению государственных или региональных комиссий. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Действующее расписание движения пока остается без изменений, а следовательно, никаких ограничений высадки/посадки по Киеву, Одесской и Сумской областям не произойдет до того, как государственная или региональные комиссии не примут свои решения, предварительно взвесив все факторы риска в связи с потенциальной масштабной остановкой транспорта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, до конца 22 марта станет известно о пассажирских перевозках в столице. Компания пообещала сообщить об этом дополнительно.

При этом добавляется, что пассажирские перевозки по железной дороге являются безопасной карантинной альтернативой несистемным и неконтролируемым перевозкам.

Кроме этого, в "Укрзализныце" призвали пассажиров соблюдать масочный режим на территории вокзалов и в вагонах поездов для избежания транспортных коллапсов, которые могут быть спровоцированы закрытием железнодорожного сообщения.

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Напомним, что в Украине сразу восемь регионов находятся в красной зоне карантинных ограничений. В частности, в список попали Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.